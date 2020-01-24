林鄭赴外交部駐港公署酒會　特派員謝鋒沒提「止暴制亂」　籲支持政府施政 (19:54)

特首林鄭月娥、多名司局長、警務處長鄧炳強、中聯辦副主任陳冬、全國政協副主席董建華和梁振英等出席酒會；新上任的中聯辦主任駱惠寧則沒出席酒會。

駱惠寧上任當日見記者時沒提「止暴制亂」，謝鋒今日致辭中亦沒提及。被問到是否方針有變，謝鋒沒有回應。

謝鋒在致辭中稱，要阻止暴力病毒與分裂主義、極端主義、民粹主義病毒「交叉感染」，甚至變異為恐怖主義毒瘤。他批評，任何要將香港從中國土地分裂出去，變成獨立或半獨立政治實體的圖謀，都是「癡心妄想」。

謝鋒說，公署任何時候都對中國發展和一國兩制充滿信心，儘管修例風波未平息，他相信香港一定能浴火重生，從大亂走向大治，再創一國兩制行穩致遠新氣象。

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