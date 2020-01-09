【武漢肺炎】衛生防護中心向外遊人士、領隊及導遊發健康指引 (21:06)

旅客前往受影響地區時應留意以下健康建議：

出發前

．帶備足夠的外科口罩和含70至80%的酒精搓手液。

．如感到不適，並出現傳染病感染症狀如發燒及／或呼吸道感染病徵，應佩戴外科口罩，盡快求醫；延遲行程，直至痊癒。

旅程中

．與目的地港口衛生部門合作，以及遵守所有必要的出入境程序和健康檢查。

．注意個人衛生。

．經常保持雙手清潔。勤洗手，尤其在觸摸眼睛、口或鼻前；處理食物或進食前、如廁後、觸摸公共物件如電梯扶手、升降機按鈕或門柄後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

．帶備外科口罩，以便有呼吸道感染病徵時佩戴。

．避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便。

．避免到訪濕貨街市、活家禽市場或農場。

．在旅程中留意自己的健康情況。若出現傳染病感染徵狀如發燒及／或呼吸道感染病徵，應告知領隊或導遊及速往就醫。

返港後

．從受影響地區返港後14天內出現傳染病感染症狀，應佩戴外科口罩，立即求診，並告知醫生自己的旅遊紀錄。

衛生署又提醒領隊或導遊，出發前若出現發燒及急性呼吸道感染病徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪受影響地區，便不適宜外遊或接待團友。

在外旅遊時，建議領隊和導遊採取以下措施：

旅程前

．查閱最新有關受影響地區的資訊。

．向到訪國家的領事館或衛生當局查詢有關的健康指引或旅遊限制，並事先告知團友及加以配合。

旅程中

團友身體不適時的處理措施

．若該團友有呼吸道感染病徵如咳嗽、發燒（口探體溫在攝氏37.5度或以上；或耳探攝氏38度或以上）：

．患病團友及其照顧者應立即帶上外科口罩；

．盡快安排醫生診治。

．諮詢醫生的專業意見，以確定患病團友是否適合與其他團友一起繼續餘下的行程。如有需要，團友應配合當地衛生及檢疫部門指示，接受檢疫措施。

．如團友身體不適，即使沒有發燒，仍須安排求診。

旅程後

．提醒團友若出現發燒及／或呼吸道感染病徵，應佩戴外科口罩及求醫，並向醫生報告旅遊紀錄。

．保存團友的個人資料及聯絡電話最少一個月，在需要時，配合衛生防護中心的傳染病調查工作。

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