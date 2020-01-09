聖若瑟書院翻新料耗資5億歷時22年 (18:44)

聖若瑟書院校舍北座及西座屬法定古蹟，不被納入是次翻新工程。校方首階段會在新翼大樓建「創科中心」以配合STEM教育，並會整合校內數間教員室，成為「教育中心」。校方計劃設「學生活動中心」，內有健身室及籃球場，這些設施預計在2022年落成。

校方長遠希望籌集足夠資金，以拆卸建於上世紀60年代、樓高兩層的新翼禮堂大樓，原址將改建為8層高的大樓，內設游泳池、籃球場，並提供30多個學生宿位。程景坡說，計劃每年安排某一級低年級生，輪流入住宿舍一個月，讓學生學習群體生活及生活技能。

重建上述大樓將耗資約4億元，校方未有時間表，視乎籌款進度而定。程景坡說，主要靠校友捐款以應付整個工程開支，而過往校友「好幫手」，他不太擔心籌款壓力。

工程最快今年暑假動工，其間學生在學校原址上課，程景坡稱，工程難免造成噪音、可用空間減少等影響，但校方會盡力減低影響。

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