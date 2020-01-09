男侍應認燒國旗保釋候判　辯方呈被告畫作求輕判：別讓他前景變灰暗 (17:44)

報稱侍應的被告鄧智樂（21歲）原被控一項侮辱國旗罪，和一項管有適合作非法用途的工具罪。控方甫開庭時稱，就「管有適合作非法用途的工具罪」，律政司決定不提證供起訴，張官下令撤銷控罪。

張官問及被告侮辱國旗的過程，控方呈上照片，指出被告先行近旗杆、扯開國旗，繼而持火槍及紙巾，聯同其他人燒國旗。張官隨後在內庭自行觀看控方呈上的新聞片段，她看畢表示，被告點火後，亦用腳踐踏國旗數下。

控方稱，被告燒國旗令圍觀者承受風險，他當時亦作出多種侮辱行為，包括撕爛、焚燒及踐踏國旗。

辯方大律師陳頴賢呈上多封求情信，指出被告來自單親家庭，中四開始兼職幫補家計，現時任職餐廳的咖啡師，同時經營手作品牌。辯方表示，被告熱愛藝術及有上進心，渴望代表香港參加咖啡拉花比賽，但今次犯案會留案底，前途受影響，已經很後悔。

辯方亦呈上被告的畫作，指出他年紀甚輕，猶如空白的畫布，因此受他人影響犯案；希望法庭予以輕判，引導他重回正軌，「加強他的人生色彩，別讓前景變灰暗」。

案情指稱，案發當日下午3時半，康文署職員從閉路電視見到被告及另外兩人，把屯門大會堂平台的國旗扯下來焚燒。被告持火槍及紙巾燒國旗，約40人圍觀，其間有媒體直播，被告隨後離開。當晚10時，約200人於元朗鳳翔路集結，警員截停被告，搜出六角匙、手套、火槍、載有白電油的金屬罐等。被告警誡下保持沉默。

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