公院醫生巴士非禮女童　上訴定罪駁回 (18:00)

上訴人劉嘉駿（27歲）早前否認一項非禮罪受審，於去年6月被裁定罪成，判處240小時社會服務令。控罪指出，上訴人2017年9月25日在巴士車廂非禮未成年少女X。

上訴方指出，無論女子X或目擊事發的乘客均無法在認人手續中辨認上訴人，裁判官卻單憑庭上觀察，比對目擊乘客拍下被告的照片，就一口咬定犯案者是上訴人，決定有欠穩妥。

惟法官反駁，控方的基礎並非要求裁判官認出上訴人，而是依賴上訴人案發日的八達通紀錄，以及從上訴人家中搜獲的衣服佐證，顯示上訴人就是與照片中人。

上訴方又指出，裁判官單靠在九巴公司負責八達通核數工作的員工作供，就採納被告八達通紀錄，乃不恰當地認定八達通持有人為上訴人。法官反駁，即使證人不是八達通公司職員，他對八達通交易也有一定理解，況且X與目擊乘客的八達通紀錄亦正確地記錄在電腦系統上，裁判官採納上訴人八達通紀錄是合理裁決，故此維持原判。

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