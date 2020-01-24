【武漢肺炎】何栢良憂帶新冠狀病毒野味流至不同省市　促內地盡快公布基因圖譜研快速測試 (18:07)

【18:07】城大賽馬會動物醫學及生命科學院副院長（研究）陳聲表示，海鮮通常都不會有冠狀病毒，估計病毒較可能是由野生動物傳染人類。他指出，若內地已掌握新型冠狀病毒的基因圖譜，下階段可研究檢測方法，以及檢測各類動物，找出帶有該病毒的動物，但若該病毒源自野生動物，要找到源頭更困難，目前難以預計要多長時間才可找到源頭。

陳聲表示，相信內地要在收集到更多證據後，才會公布病毒基因圖譜，但他指出，若內地向港府提供病毒基因的部分序列，就可透過「逆轉錄-聚合酶鏈反應」（RT-PCR）方式，檢測本港的監測個案，一兩小時就可檢測出患者是否感染武漢的新型冠狀病毒。

【17:15】港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，冠狀病毒的天然宿主一般是蝙蝠，也可能傳染其他動物。他估計，今次的新型冠狀病毒源頭來自武漢海鮮城，因不同資料指出裏面曾出售野味動物，他解釋濕街市中不同活動物混雜，病毒有機會交換基因和出現變異，令動物間傳播的冠狀病毒最終傳人。

何栢良擔心帶有新冠狀病毒的野味動物可能正循供應鏈流出至不同省市，認為目前需要找出海鮮城曾經售賣過甚麼野味動物，盡快追蹤供應鏈及源頭，以至武漢市以外的濕街市會否都有這些野味出售，堵截供應，防止病毒進一步擴散。

何栢良希望，內地當局能盡快公布病毒的基因圖譜，科學家取得圖譜就能馬上設計快速測試，日後能針對性、短時間和大量地對懷疑病人進行檢測。

何指出，冠狀病毒主要經飛沫傳播，提醒市民要清潔雙手，在人多擠迫的地方配戴用完即棄的外科口罩。

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