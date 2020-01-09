中年漢涉企圖強姦睡覺女受審　控方：事主入睡前有穿衣醒後變裸體 (16:02)

被告王毅俊（40歲）報稱任餐飲業經理，他否認一項企圖強姦罪，即於前年8月11日在美孚新邨第2期一個單位內企圖強姦女子X（26歲）。

控方開案陳辭指出，X於前年8月10日晚上獲邀到美孚新邨參與派對，其間有喝酒及玩遊戲，直至約案發當日凌晨3時被屋主邀請留宿，她便與另一朋友入房進睡，當時兩人均有穿衣服。

約早上8時，X的朋友醒來，感覺牀在搖動，遂掀起牀單，發現X裸體睡覺，開燈後看見被告亦裸體睡在牀上。X的朋友馬上用手機拍照及拍片。X此時亦醒來，她馬上離開房間通知屋主，亦表示曾感到有硬物進入她私處5至6秒，她沒有同意與被告性交。

被告於當日早上被捕，他警誡下說「我無搞過佢」。化驗報告顯示，被告內褲有4厘米白色污漬，內褲上亦有X的DNA。

X作供指出，她與被告不熟悉，只是7至8年前在酒吧見過被告，只知被告花名是「河馬」，兩人此後沒有來往。X又說，她在派對喝了約15至20杯酒，睡覺前未到於醉。案件今午續審。

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