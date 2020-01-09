中大研究：鄉郊粉塵助抗炎　有望研哮喘藥物 (18:18)

中大醫學院兒科學系教授黃永堅表示，人體的免疫系統有發炎及抗炎因子抵抗環境刺激，哮喘病人的發炎能力高、抗炎能力低，導致氣管收縮、呼吸困難。

2013年至2016年間，中大醫學院研究人員與德國、芬蘭和內地的專家合作，分析德國、芬蘭、廣州從化及香港等地2168名兒童的血液樣本，發現居於城市環境的哮喘病童體內的抗炎蛋白質「TNFAIP3」水平是健康兒童的一半。中大醫學院化學病理學系教授黃振國補充，病童體內負責中央調節發炎機制的「TNFAIP3」水平較低，無法抑制炎症，顯示它可能是預測哮喘發病的關鍵。

實驗顯示鄉郊粉塵潛在治療哮喘效用

團隊又從城市哮喘病童兒童的血液樣本中提取免疫細胞，並利用提取自德國及芬蘭鄉郊地區的粉塵刺激樣本，經24小時後，樣本中的「TNFAIP3」已回升至與健康兒童相約的水平。

黃永堅表示，實驗表明鄉郊的粉塵潛在治療哮喘的效用，因此已展開下一步研究，找出鄉郊中動物等有什麼微生物及細菌等，從而研究出如何在城市模擬鄉郊環境，並有望將來研究到能預防及治療哮喘的藥物。

黃永堅說，家長在兒童2至3歲時毋須過分消毒清潔環境，兒童一年內有5至6次的傷風感冒屬正常；暴露於正常細菌環境中，有助兒童免疫系統學會分辨有問題的細菌，以及如何處理疾病。

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