車藏6枚汽油彈　兩男稱因協助朋友犯案　分別判囚1年及14個月 (14:20)

兩名被告分別為持雙程證的李金朋（35歲）和長居於深圳的程偉明（61歲），辯方透露，首被告來自內地，持有深圳一所餐廳的股份，育有3名子女，他在港和內地均無案底；次被告現已退休，居於內地，上次犯案為1992年。

兩人承認在公眾地方管有攻擊性武器。案情指8月15日凌晨1時許，警方於元朗朗逸豪園外見到3名戴黑色面罩及身穿黑衣的人站在黑色私家車旁，警方認為他們形迹可疑，上前追截，3人逃走不果，當場被捕。警車車輛錄影片段顯示，追截期間私家車駛走，車尾箱跌出6枚汽油彈，其中一枚跌碎。

據悉，其中一名被捕者獲警方保釋後，沒再到警署報到。

辯方求情時表示，兩人案發時純粹欲協助朋友，犯案基於對朋友的忠誠。兩人犯案前無考慮後果，現在明白自己行為不恰當。署理主任裁判官蘇文隆追問下，辯方同意檢獲物品可用以攻擊他人。

蘇官指出，雖然事件未引致有人受傷，但不可忽視潛在危險；若有實際傷害，相信須轉介至更高級別的法庭處理。兩名被告遂分別被判監12個月及14個月。

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