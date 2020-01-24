產假增至14周修訂草案　梁君彥批准交人力事務委員會審議　立法會下午流會 (15:00)

【14:30】立法會主席梁君彥批准勞工及福利局長羅致光動議，將草案交付人力事務委員會處理。立法會將會就羅致光的動議討論和投票，在建制派議員佔多數議席下，相信有關動議很大機會通過。

梁君彥表示，雖然立法會的事務委員會主責監察政府，而審議法案的工作理應交由法案委員會處理，但上述的分工是建基於立法會正常運作，然而，現時內會無法正常運作 ，情況前所未見，因此最合適的做法是交由立法會決定是否運用事務委員會的平台審議法案。

梁君彥解釋，何啟明的動議會剝奪議員提出修正案的機會，但羅致光的動議不會剝奪議員提修正案的機會，因此批准後者的動議。

【13:20】立法會昨日（8日）首讀及二讀《2019僱傭（修訂）條例草案》，內容包括將產假由目前10周延長至14周。由於內務委員會至今仍未選出正、副主席，意味未能處理有關法案，工聯會何啟明昨動議將草案走捷徑「直上大會」，根據《議事規則》第54（4）條提出，「無經預告」下動議該修例草案不交由內務委員會處理，而直接交付大會進行二讀。立法會主席梁君彥今早（9日）指動議未能獲得廣泛共識，不批准直上大會的動議。

羅致光改提交人力事務委員會處理

不過，勞工及福利局長羅致光隨即在會上引用《議事規則》第54（4）條，提出將草案交付人力事務委員會處理，由委員會作出特別處理及向大會提出建議，指出希望草案可在今個立法會會期結束前通過，稱有關做法在回歸前是有先例的。梁君彥現正暫停會議考慮是否批准有關動議。

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