GOGOVAN司機載客釀車禍　死者家屬庭外激動惹衝突5人送院 (13:23)

被告鄭偉立（29歲）被控危險駕駛引致他人死亡、沒有出租車許可證而駕駛汽車以作代客取酬、沒有第三者保險而使用汽車。控罪指出，他在2019年1月4日在黃大仙彩虹邨錦雲樓外龍翔道往斧山道的支路附近，危險駕駛輕型貨車引致謝秀君死亡，當時他沒有出租車許可證，以及第三者保險。

開庭前，被告與數名親友一同到庭，死者數名家屬在升降機大堂阻止被告眾人前進，情緒激動說：「你點揸車？我都識揸車，你都無悔意，畀我摑兩巴。」另有女親友大叫「你撞死我個女」。

被告沒有回應，死者親友遂問被告旁邊的男親友「係咪爸爸？」，該名男親友只答「你想點？」，其間有人出拳施襲擊，以粗口指罵，雙方繼而動武扭作一團，被告的男親友倒地受傷，地上遺下少量血跡。事後有人報警，保安調停衝突，死者家屬繼續入庭聽審，受傷的被告男親友則在升降機大堂讓救護員治理，其後坐輪椅上救護車送院。

散庭後，雙方親友再度互相指罵，有人大叫被告「落地獄」，需由保安調停。警方到場調查，以「公眾地方打鬥」拘捕數人。其後，死者家屬一方再有4人自行步行上救護車送院檢查。

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