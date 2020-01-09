搓手液愈多愈有效？醫生提醒：搓手時間覆蓋範圍更重要 (12:51)

揉擦雙手7部位最少20秒

使用酒精搓手液如何達至最佳殺菌效果？皮膚及性病科專科醫生陳厚毅表示，重點不在於分量，而是搓手液的覆蓋範圍是否全面，搓手時是否夠仔細，以及時間是否足夠。根據衛生防護中心的建議，只要把足夠分量的酒精搓手液倒於手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕7個部位，揉擦雙手最少20秒，直至雙手乾透就能達到消毒效果。[睇片：搓手正確方法]

用得太多太密增致敏機會

酒精搓手液使用分量愈多愈好？陳厚毅不建議使用太多或太頻繁，若逗留家中就不必重複使用，除非經常在戶外想減低肺炎的病原體接觸才應使用。他解釋，酒精搓手液始終是化學物，用得太多會令皮膚保護膜受損，出現皮膚過敏徵狀。即使用量不大，如果酒精搓手液中含有可致敏防腐劑MIT（甲基異噻唑啉酮），都會令皮膚痕癢，引致皮膚敏感及濕疹。

藥劑師：酒精濃度60%至80%最佳

酒精搓手液的濃度愈高愈好？「藥劑連線」註冊藥劑師鄭蔚聰指出，酒精要配合一定分量的水分才能令殺菌成效發揮最好，通常濃度為60%至80%效果最佳，而濃度高達99%酒精的多數是用以抹拭家俬，不適合皮膚使用。市面的不少酒精搓手液都會加入蘆薈等潤膚劑成分以減少刺激，惟要留意的是，酒精搓手液中若含有香精成分，則有機會增加皮膚敏感的機會。

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