禁蒙面法政府上訴今展開　郭榮鏗質疑無助政治爭議籲港府收手 (11:50)

上訴人為行政長官、行政會議、警務處長及律政司長。答辯人為24名民主派立法會議員及社民連梁國雄。聆訊由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚和法官區慶祥共同審理。

法律界立法會議員郭榮鏗開庭前表示，《禁蒙面法》對解決香港爭議完全沒作用，加上武漢的不明肺炎或會到港，「每個香港人爭住買口罩，想戴口罩」，質疑政府為何仍就《禁蒙面法》提出上訴。郭形容《禁蒙面法》不但無法解決政治爭議，同時深化社會矛盾，批評政府對市民的健康置之不理，呼籲政府不要一錯再錯，馬上收手。

就終審法院前常任法官烈顯倫（Henry Litton）於上訴聆訊兩天前撰文，形容高院裁決對香港來說是「災難性」，郭榮鏗認為，任何人對法庭的判決有不同看法和意見，屬正常現象，香港亦擁有言論自由，惟認為烈顯倫在文中形容判辭「難以理解」（barely intelligible）的說法「過分」。

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