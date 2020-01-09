【禁蒙面法】政府上訴稱緊急法經人大常委審視　屬港生活方式一部分 (15:11)

上訴人為行政長官、行政會議、警務處長及律政司長。答辯人為24名民主派立法會議員及社民連梁國雄。聆訊由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚和法官區慶祥共同審理。

【15:11】首席法官潘兆初在聆訊開初，先要求政府一方解答何謂「危害公安」，以及「危害公安」的定義對「相稱性原則」有何影響。代表政府一方的資深大律師余若海表示，《緊急法》背後的原理為應付「危害公安」的情況，認為法庭應考慮本港的情況。

余若海引述黃之鋒等人衝入公民廣場一案指出，市民享有集會示威等權力時，須同時顧及公眾秩序。他形容，特首宣布引用《緊急法》時，本港正值「危害公安」的時期，形容蒙面者每日進行破壞、襲擊警察等行為，而直至昨日（8日），將軍澳仍出現相同問題。

就部分人為隱藏身分而選擇蒙面，余若海認為，相關做法在「和平時期」屬重要考量，但在本港近期情況下，蒙面變得非常不同，形容部分人為逃避法律責任、免受催淚彈或胡椒噴霧驅散等蒙面。他重申，近期有部分年輕人參與暴力示威，形容特首需引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，以避免「站在邊緣」的人參與暴力示威。

余若海表示，《緊急法》在回歸前出現，過去曾被引用數次，同時沒法例禁止立法會授權行政機關制定附屬法例。他形容，「延續性」屬《基本法》的主題和目的，以向香港市民發出「50年不變」的信息，故《緊急法》已屬本港生活方式的一部分。

余若海引述時任全國人大法工委副主任喬曉陽1997年的發言內容，稱人大常委在香港回歸前，已審視殖民地時期的法例，並廢除《英國法律應用條例》、三級架構選舉等殖民法例，而《緊急法》當時已經過人大常委的審視，成為本港的成文法。

余若海認為，引用《緊急法》訂立的法例不屬一般法例，形容有關法例只適用於「危害公安」和緊急的情況、需考慮其合理性、需符合《基本法》，以及經過立法會的檢視等。聆訊下午續。

【11:50】法律界立法會議員郭榮鏗開庭前表示，《禁蒙面法》對解決香港爭議完全沒作用，加上武漢的不明肺炎或會到港，「每個香港人爭住買口罩，想戴口罩」，質疑政府為何仍就《禁蒙面法》提出上訴。郭形容《禁蒙面法》不但無法解決政治爭議，同時深化社會矛盾，批評政府對市民的健康置之不理，呼籲政府不要一錯再錯，馬上收手。

就終審法院前常任法官烈顯倫（Henry Litton）於上訴聆訊兩天前撰文，形容高院裁決對香港來說是「災難性」，郭榮鏗認為，任何人對法庭的判決有不同看法和意見，屬正常現象，香港亦擁有言論自由，惟認為烈顯倫在文中形容判辭「難以理解」（barely intelligible）的說法「過分」。

逃犯條例 相關新聞：

李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據

楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由