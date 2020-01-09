北角唐樓劏房起火　食環署：該處涉經營無牌食物製造廠 (19:30)

食環署今早（9日）再派員調查，其間並無發現有人無牌經營，而有關店舖亦沒有營業，人員會繼續留意該處所情況及採取適當行動。

【12:07】北角春秧街唐樓大興大廈一劏房單位，昨早（8日）懷疑有人因煮食釀成火警，至今日（9日）凌晨仍有6人留院，當中2人危殆。

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記者今早返回起火大廈察看，現場已完全解封，大廈梯間佈滿雜物，垃圾堆積令梯間僅能讓一個人通過，記者觀察多個樓層後，未見有住戶出入。

位於6樓的起火單位嚴重焚毁，記者返回火場看見，發現該面積約200平方呎的劏房單位，被認為引起火警的煮食爐設置於大廳，旁邊有被燒焦的雪櫃及一個鐵架，地上留有大量廚具、少量包裝調味料及食材殘渣，儼如一個小型食物工場。

昨日有街坊稱該單位有一對夫婦居住，平日於單位內煮印尼食品，再推車送到街尾電車站一間印尼小店販賣，涉事的印尼小店今早未有營業。

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