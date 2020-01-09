北角唐樓劏房起火　食環署：該處涉經營無牌食物製造廠 (19:30)

【19:30】食環署回覆本報查詢時稱，根據紀錄，署方曾接獲投訴稱，起火單位涉非法配製食物送至位於糖水道一店舖出售。署方早前調查，發現該處所及店舖均未持有食環署發出的有效食物業牌照及涉嫌經營無牌食物製造廠，已即時向負責人提出檢控。
食環署今早（9日）再派員調查，其間並無發現有人無牌經營，而有關店舖亦沒有營業，人員會繼續留意該處所情況及採取適當行動。
【12:07】北角春秧街唐樓大興大廈一劏房單位，昨早（8日）懷疑有人因煮食釀成火警，至今日（9日）凌晨仍有6人留院，當中2人危殆。
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記者今早返回起火大廈察看，現場已完全解封，大廈梯間佈滿雜物，垃圾堆積令梯間僅能讓一個人通過，記者觀察多個樓層後，未見有住戶出入。
位於6樓的起火單位嚴重焚毁，記者返回火場看見，發現該面積約200平方呎的劏房單位，被認為引起火警的煮食爐設置於大廳，旁邊有被燒焦的雪櫃及一個鐵架，地上留有大量廚具、少量包裝調味料及食材殘渣，儼如一個小型食物工場。
昨日有街坊稱該單位有一對夫婦居住，平日於單位內煮印尼食品，再推車送到街尾電車站一間印尼小店販賣，涉事的印尼小店今早未有營業。
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