武漢肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒　世衛：反對向中國實施旅遊貿易限制 (14:08)

中央電視台今日（9日）引述病原檢測結果初步評估專家組消息報道，截至2020年1月7日晚上9時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出15宗病例對新型冠狀病毒呈陽性，又從1宗病例呈陽性的病人樣本中分離出該病毒，電子顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

專家組認為，初步判定今次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨牀表現進行專家研判。

冠狀病毒是主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體。冠狀病毒除人類以外，還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺猬等多種哺乳動物以及多種鳥類。

目前為止，已知的人類冠狀病毒共有6種。其中4種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道癥狀。另外兩種冠狀病毒——嚴重急性呼吸綜合症（SARS）冠狀病毒和中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒，可引起嚴重的呼吸系統疾病。引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的人類冠狀病毒，對該病毒的深入了解需要進一步科學研究。

世衛︰武漢肺炎病例或由新型冠狀病毒引起

世界衛生組織（WHO）周三（8日）亦發聲明表示，武漢出現的逾50宗肺炎病例，可能由新型病毒引發，與爆發SARS及MERS疫情的禍首屬同一科，也可能由新的冠狀病毒引起，目前還需更多綜合資訊才能準確證實造成今次感染的病原體類型。

世衛在聲明表示，有關武漢肺炎病例的初步資訊，均指今次集體感染的病原體可能是冠狀病毒。中國當局進行實驗室測試，已排除病原體是是SARS及MERS的冠狀病毒，也排除流行性感冒、禽流感、腺病毒及其他常見的呼吸道病原體，「因此，不能排除是一種新的冠狀病毒」。

世衛表示，目前不建議旅客採取任何特別措施，亦反對任何根據現有資料而要求對中國實施旅遊或貿易限制的申請。

世衛又稱，需在未來數周進一步調查武漢肺炎的來源、傳播模式和程度，以及應對措施，以更了解疾病爆發情況等，世衛已準備好為應對是次爆發向中國提供技術支援。

（央視/鳯凰衛視/路透社）

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