武漢肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒 (09:27)

武漢不明原因肺炎在鑑定病原方面有進展，專家初步判定引起今次不明原因病毒性肺炎病例的病原體為新型冠狀病毒。
中央電視台今日（9日）引述病原檢測結果初步評估專家組消息報道，截至2020年1月7日晚上9時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出15宗病例對新型冠狀病毒呈陽性，又從1宗病例呈陽性的病人樣本中分離出該病毒，電子顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。
專家組認為，初步判定今次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨牀表現進行專家研判。
冠狀病毒是主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體。冠狀病毒除人類以外，還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺猬等多種哺乳動物以及多種鳥類。
目前為止，已知的人類冠狀病毒共有6種。其中4種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道癥狀。另外兩種冠狀病毒——嚴重急性呼吸綜合症（SARS）冠狀病毒和中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒，可引起嚴重的呼吸系統疾病。引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的人類冠狀病毒，對該病毒的深入了解需要進一步科學研究。
世衛︰武漢肺炎病例或由新型冠狀病毒引起
世界衛生組織（WHO）周三（8日）亦發聲明表示，武漢出現的逾50宗肺炎病例，可能由新型病毒引發，與爆發SARS及MERS疫情的禍首屬同一科，也可能由新的冠狀病毒引起，目前還需更多綜合資訊才能準確證實造成今次感染的病原體類型。
世衛在聲明表示，有關武漢肺炎病例的初步資訊，均指今次集體感染的病原體可能是冠狀病毒。中國當局進行實驗室測試，已排除病原體是是SARS及MERS的冠狀病毒，也排除流行性感冒、禽流感、腺病毒及其他常見的呼吸道病原體，「因此，不能排除是一種新的冠狀病毒」。
（央視/鳯凰衛視/路透社）
武漢肺炎 相關新聞：
央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒 不明肺炎 武漢 食物及衛生局 衛生署 衛生防護中心 醫院管理局 醫管局 病毒 編輯推介