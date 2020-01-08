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外科口罩Q&A：顏色面向外勿重用　布口罩「虛假安全感」難防病菌 (23:08)

武漢爆發不明肺炎，本港自上周二（12月31日）起已接收38宗懷疑個案。不少市民搶購口罩預防，同時要注意正確佩戴方法。理大護理學院教授、護理專科學院院長黃金月提醒佩戴外科口罩注意事項。

問：佩戴外科口罩有何要注意？

答：佩戴口罩前必須洗手，佩戴時將口罩顏色部分面向外，按下口罩的金屬鐵線，確保緊貼臉部與鼻樑，完全覆蓋鼻、口部至下顎。

問：佩戴外科口罩後有何要注意？

答：不應再用手接觸口罩，因為手部四處觸摸後，會把細菌病毒沾污口罩。一旦接觸口罩，必須洗手。

問：何時要更換外科口罩？

答：當口罩沾濕或沾污，便需要更換，亦不應重用口罩。

問：如何處置用完的外科口罩？

答：不應將口罩四處丟棄，宜將其對摺，並放入膠袋，之後才丟棄到垃圾埇，避免病菌散播；處置口罩後亦須洗手。

問：市民不時有需要除下外科口罩，例如吃飯。將口罩暫存在手袋，是否合適？

答：若有需要除下口罩，最好事後再更換口罩；若沒有另一口罩，可用一個膠袋盛載口罩，勿將口罩胡亂放在手袋。

問：近年不少市民會佩戴布口罩，其保護功效如何？

答：布口罩可能給予用家一種虛假安全感，尤其是高度污染的地方。在阻隔小於2.5微米的粒子方面，普通布口罩只是對保護人體稍微地有幫助（only marginally beneficial），一般不會視它能夠防禦病菌。

資料來源：理工大學護理學院教授、護理專科學院院長黃金月

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