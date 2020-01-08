【武漢肺炎】武漢8病人出院　醫管局加快病毒化驗24小時內完成 (21:55)

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，目前仍未知出院者年齡、是否有長期病患、是何時入院，以及病人出院後有沒有後遺症等，因此未能作進一步分析。

【21:14】武漢爆發不明肺炎，《人民日報》今晚（8日）報道，有8名不明原因的病毒性肺炎患者，經治療後已連續多日無發燒、肺炎等臨牀症狀，今日可以出院。

在本港，醫管局召開中央指揮委員會會議後決定，公立醫院會進一步加強監察及感染控制措施，並會按實際情況，研究部分非緊急手術及服務的可行性，以集中資源及人手，應對武漢肺炎懷疑個案，以及減輕前線醫護人員的壓力。

醫管局即日起會採取以下加強措施：

．加快醫管局化驗室的病毒化驗工作，最快可以在24小時內完成快速測試，以確認病人是否感染傳染病，並讓毋須隔離治療的病人轉往其他病房治理；

．將病情較輕微的病人轉送復康及療養病房，並根據與兩間私家醫院（聖德肋撒醫院、荃灣港安醫院）簽訂的協議，轉送合適病人到有關醫院治理，以騰空急症病牀應付緊急需要；

．調整空氣調節系統加大鮮風量，以加強公立醫院及門診的空氣流通量，減低病毒傳播風險。

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