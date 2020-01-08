技術員涉6．12襲便衣警　涉案警與下屬供辭矛盾 (21:48)

受襲督察承認截查時沒佩戴委任證

25歲技術員莊浩峰被指於去年6月12日在軍器廠街與駱克道交界，襲擊執行職責的高級督察余天生。根據雙方同意的案情，被告被捕後在警誡下說：「阿sir，唔好意思，果下係自然反應。」

隸屬重大事故科公眾聯絡組高級督察余天生供稱，當日下午5時35分，他和下屬身穿便裝，沒佩戴委任證下，站在灣仔軍器廠街警總正門附近的行人路上觀察，看到當時穿黑色上衣及短褲、褲袋內有疑似白色噴漆物體的被告，其頸及面上包着深色圍布，遮掩一半面孔，全身濕了。

余天生說，因立法會當時發生騷亂和暴動，令他引起懷疑，於是從被告後面拍一拍他的肩膊說：「先生，差人，過一過來。」被告與余四目交投，隨即揮拳襲擊余左頸近下顎位置，余大喊「襲警」及制服被告。

辯方盤問時，余天生承認案發時沒有佩戴警員委任證，將之放在褲袋中，他認為當時情況不容許，擔心被告有機會逃走、不知被告是否有武器，直至押被告到警總繼續調查，進入總部時因需要才出示委任證。

被告施襲轉身方向 兩警供辭不一

余天生表示，肯定被告施襲時不是轉左，而是向右轉襲擊他左邊頸部，又說被襲後感暈眩，惟辯方質疑他就診時沒有向醫生表示暈眩，更指他向醫生誇大傷勢，事實是余案發前大力捏被告膊頭在先。余一概不同意。

案發時與余天生一同執行職務的見習督察曾偉輝作供，就被告轉身方向，曾的供辭與余所述完全相反。曾偉輝多次表示肯定其供辭，但他提出「飲水」休庭後，向法庭表示「有嘢想補充」，說現在不記得被告轉左或轉右。辯方展示曾偉輝案發當日筆錄的記事簿內容，以及口供紙所述，他均指出被告「向左轉」。

曾偉輝承認案發時沒有見證余天生被打一刻，事後致電才知道原來余天生是「左臉近頸」受傷。曾在控方主問時肯定稱案發前余有向被告說「先生，警察，過嚟𠵱邊」。然而，辯方詢問有否提及「差人」，曾要求翻閱紀錄冊。裁判官遂問曾「頭先你答嗰時肯唔肯定？」曾說肯定，官即說「咁你睇嚟做乜？唔使睇啦」，拒絕予他翻閱。

庭上顯示被告在紀錄冊及口供紙上所述「連標點符號都一模一樣」，辯方問曾偉輝，是否先將事發經過寫在紀錄冊，然後「搬字過紙」抄寫在口供紙上。曾說不認同，解釋「我只係照事件描述」。

辯方察覺到曾偉輝在紀錄冊上寫上自己展示委任證，卻沒有在口供紙提及，質疑曾明知余在此事上與他說法不同，於是故意隱瞞；曾不同意。

涉事兩名警員完成作供，裁判官將案件押後至2月17日續審。

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