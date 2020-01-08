4人涉九龍塘站縱火　被告投訴警威脅交手機密碼否則「搞你老婆仔女」 (19:55)

4名被告依次為送貨員曾裕生（26歲）、派對場地及模擬實景公司東主黃漢偉（30歲）、技術員鄭偉森（33歲）和地盤工人王錦發（40歲）。

4人同被控串謀縱火罪，控罪指被告去年10月12日在九龍塘站G1出口，用火損壞屬於港鐵的兩部閘機。首被告曾裕生另被控管有攻擊性武器、管有仿製火器、及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用共3罪，控罪指他今年1月7日在秀茂坪一個單位管有兩把摺刀、5個汽油彈、兩支氣槍、5枝撬筆。

據悉，案發日下午2時半，港鐵職員發現閘機被焚燒，現場有汽油彈碎片。閉路電視拍到有兩名蒙面、身材一肥一瘦男子作案，一人在閘機放下汽油彈，另一人點燃火頭。

八達通紀錄顯示有被告曾到九龍塘站

相若時間，閉路電視拍到4名被告在歌和老街集合。兩人曾拉下面罩，被拍到容貌；有被告以私家車接載對方。根據警方檢取的八達通交易紀錄，有被告曾乘搭港鐵到九龍塘站，及經過城門隧道拍卡繳費。

控方申請將案件押後，以待檢驗在首被告寓所搜出的汽油彈、粉末等物品。署理主任裁判官嚴舜儀下令曾裕生還押候訊，其餘3人以1萬至10萬元保釋，其間不得離港、每周到警署報到等。

警公開聲稱眾被告相識 辯方批評做法不當

被告王錦發育有兩名幼女，其代表律師投訴，他曾被警員要求交出手機密碼。警員脅迫「唔畀密碼，就搞你老婆仔女」，他稱唯有照辦。黃漢偉的律師投訴，警方今午公開聲稱眾被告原本相識，但4人的關係仍在調查中，批評警方做法不當。

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控方漏檢控同意書 首被告撤「管有仿製火器」罪

案件今午近5時散庭，惟控方遺漏首被告其中一項控罪的律政司檢控同意書，晚上6時半重新開庭。

控方提出撤回首被告曾裕生的「管有仿製火器」罪，獲裁判官批准。辯方指撤回該控罪後，首被告面對的罪名性質減輕，遂再次提出保釋，惟被裁判官拒絕。

辯方在庭外透露，就「管有仿製火器」罪起訴任何人，須事先取得律政司的檢控同意書，但控方遺漏了該同意書。

被問到會否以相同罪名再起訴，控方在庭外稱「容後再講」，因為仍需化驗涉案物品。

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