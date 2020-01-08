【武漢肺炎】韓國出現疑似病例　患者中國女性曾往武漢公幹 (21:20)

【19:33】韓聯社報道，韓國疾病管理本部今（8日）表示，該國出現首宗「不明原因肺炎」疑似病例，患者為中國籍女性，去年12月13至17日與一名同事前往武漢出差。該患者已被移送至盆唐首爾大學醫院接受隔離治療和檢查，目前健康狀況良好。

初步流行病學調查結果顯示，患者在武漢期間並未前往與疾病有關聯的華南海鮮批發市場，也沒有接觸過野生動物。從武漢返回後，患者於去年12月17至25日在韓國停留，至26日前往廈門市出差，30日返韓，31日起出現咳嗽和喉嚨腫痛症狀。今年1月2至3日出現咳嗽、發燒和盜汗，被醫生診斷為感冒，當時的胸部X光檢查結果正常。

患者於1月6日前往京畿道東灘聖心醫院再次接受胸部X光檢查，結果仍是正常，季節流感檢查也呈陰性，但翌日就醫時被診斷為肺炎，院方向韓國疾病管理本部報告疑似病例。

疾病管理本部正在調查準確病因，並對與患者一同出差的人及其接觸人員進行調查。京畿道保健環境研究院近日對患者進行9種呼吸道病毒感染檢測，結果均呈陰性。

韓國維持預警級別「關注」不變，同時加大防範力度，包括向醫療機構提供從武漢市入境的人員資訊，向出境人員提供安全提示等。

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