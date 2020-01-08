私隱署半年處理逾4300起底個案　近四成涉警員及其家屬 (20:56)

另外，對政府官員及公職人員進行起底個案共180宗，佔整體個案約4%；有曾表態支持政府或警方的公眾人士被起底，佔整體個案約30%。有市民在網上發表反對政府或警察的言論後被起底，佔整體個案約10%；亦有市民在網上披露示威者個人資料，有網站鼓勵市民提供示威者的身分，將他們繩之於法，佔整體個案約20%。

公署已依法將1402宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案，交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控。

警公開記者身分證 黃繼兒：或違《私隱條例》

一名記者上月採訪期間，身分證被警員在直播鏡頭前公開，個人資料私隱專員公署表示會主動調查。黃繼兒表示，收到公眾人士就公署主動調查事件提出意見，「字裏行間盡顯愛港愛警之情」。他強調，考慮到事件涉及敏感個人身分證資料，該資料是以公權力收集等，按照既定機制主動調查。

他認為，該名警員可能違反《私隱條例》下的保障資料原則，包括沒有該記者的訂明同意，把個人資料使用於新目的；沒有採取所有切實可行的步驟，以確保所持有的個人資料受保障等。

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