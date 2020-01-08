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【武漢肺炎】再有8人武漢返港後現疑病徵　累積個案38宗 (18:35)

武漢爆發不明肺炎，醫管局公布，截至今日（8日）中午12時，公立醫院於過去24小時共接收8名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，年齡介乎3至61歲，全部人情況穩定，有關病人於病發前並無到過武漢的濕貨街市。

新增個案包括：

    醫院           年齡  性別   情況     陽性化驗結果

1.明愛醫院          10    女    穩定     ---

2.瑪嘉烈醫院         6    女    穩定     人類偏肺病毒

3.威爾斯親王醫院    10    女    穩定     甲型（H3）流感病毒

4.威爾斯親王醫院    61    男    穩定     甲型（H1）流感病毒

5.伊利沙伯醫院      28    女    穩定     ---

6.律敦治醫院        27    女    穩定     甲型（H1）流感病毒

7.天水圍醫院*        3    女    穩定     ---

8.天水圍醫院*       15    女    穩定     ---

*個案已轉送屯門醫院

醫管局表示，已向衛生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗，有關病人正接受隔離治療，局方會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衛生署呈報38宗相關病人個案，其中21人已經出院。

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