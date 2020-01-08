【武漢肺炎】再有8人武漢返港後現疑似病徵　累積個案38宗 (23:21)

理大紅磡宿舍昨有一名曾到武漢的學生出現病徵，校方在宿舍及校園進行特別清潔及消毒，並聯絡該學生的室友跟進。（相關報道：理大生曾赴武漢發燒 回港後咳嗽求診 校園宿舍消毒）

【18:35】武漢爆發不明肺炎，醫管局公布，截至今日（8日）中午12時，公立醫院於過去24小時共接收8名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，年齡介乎3至61歲，全部人情況穩定，有關病人於病發前並無到過武漢的濕貨街市。

新增個案包括：

醫院 年齡 性別 情況 陽性化驗結果

1.明愛醫院 10 女 穩定 ---

2.瑪嘉烈醫院 6 女 穩定 人類偏肺病毒

3.威爾斯親王醫院 10 女 穩定 甲型（H3）流感病毒

4.威爾斯親王醫院 61 男 穩定 甲型（H1）流感病毒

5.伊利沙伯醫院 28 女 穩定 ---

6.律敦治醫院 27 女 穩定 甲型（H1）流感病毒

7.天水圍醫院* 3 女 穩定 ---

8.天水圍醫院* 15 女 穩定 ---

*個案已轉送屯門醫院

醫管局表示，已向衛生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗，有關病人正接受隔離治療，局方會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衛生署呈報38宗相關病人個案，其中21人已經出院。

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