5中大生控暴動准保釋　減少報到縮短宵禁令 (17:41)

5名被告全為中大學生，依次為劉晉旭（21歲）、護理系四年級生符凱晴（21歲）、三年級生高梓斌（21歲）、二年級生陳歷釋（18歲）及四年級生許貽顓（20歲）。5人同面對一項暴動罪，另符凱晴和許貽顓各被控一項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪。

控方稱，早前已持搜查令檢取被告的手機，以及調查逾200條片段，指5名被告在警方不少於30次警告下，仍然站在「二號橋」前線，其間有人投擲約20枚汽油彈。控方申請再押後本案，以待進一步調查手機資料及校對指紋。

控方要求法庭維持原有保釋條件，辯方則表示中大已開學，被告有學業、課外活動等需要。署理主任裁判官高偉雄聽畢陳辭，把所有被告的每周警署報到次數減至一次，同時縮短宵禁時間，改為由凌晨1時開始，惟拒絕劉晉旭赴日旅遊的申請。

裁判官拒絕應辯方申請，把被告在宵禁期間的逗留範圍由宿舍房間改為中大校園，表示這樣執行上有困難。辯方律師遂投訴，被告早前更改宵禁留宿的地點須通報警方，但屢次打不通警署的電話，裁判官着辯方自行處理。案件押後至3月5日再訊。

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