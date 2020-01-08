張震遠涉瞞商交所陷財困　證監前執董：商交所曾稱獲2.5億元注資 (16:21)

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被告張震遠（60歲）被控串謀詐騙及欺詐共兩罪。去年退休的證監會前市場監察部執行董事雷祺光今日供稱，商交所於2011年獲批「自動化交易服務（ATS）」許可，證監會要求商交所預留5個月的營運資金，惟批出許可不久後，商交所的財務狀況轉差，證監會多次以電郵提醒對方改善財困問題。

控方讀出不同電郵指出，商交所在2013年4月30日向證監會聲稱，參與內地的投資計劃，獲一名姓戴（譯音）的投資者巨額注資，預計存入2.5億港元的支票予商交所，並提供相關投資文件。其後，該支票被取消，張震遠解釋改以3000萬美元存入商交所的匯豐銀行戶口，以此代替支票交易。

雷祺光表示，第一次聽到這個內地投資計劃時，認為可以理解，給予時間讓商交所接洽投資，暫不後撤回ATS許可。證監會後來發現2.5億元支票被取消，而商交所提供其中一次匯豐銀行戶口紀錄，見到戴姓投資者的簽名，認為資料有問題，因此生疑。5月中旬，證監會轉介個案至刑事調查，並在同月17日撤回商交所的ATS許可。聆訊下午繼續。

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