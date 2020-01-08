2019年成香港史上最暖一年　全年僅一日「寒冷」有紀錄最少 (15:12)

2019年唯一寒冷天氣在1月1日出現，當日錄得全年最低氣溫11.4度，是有紀錄以來最高的「全年絕對最低氣溫」；全年平均最高氣溫27.1度、平均最低氣溫22.6度，都是有紀錄以來最高。2018年12月至2019年2月的冬季，以及2019年9月至11月的秋季尤其溫暖，平均氣溫分別達19.1度和26.1度，同為有紀錄以來最高。

天文台去年錄得的最高氣溫，是8月9日的35.1度；全年最低氣溫超過28度的「熱夜」達46天、最高氣溫達33度或以上的酷熱天氣達33天，分別是有紀錄以來最高及第四高。

另外，去年全年雷暴日數為59天，較1981至2010年的正常值多20.4天，亦是自1947年有紀錄以來其中一個最多雷暴日數的年份。去年全年雨量2396.2毫米，則與氣候正常值相若。

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