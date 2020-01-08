【九龍再遊行】司機彌敦道橫泊的士隔開警察　認醉駕否認阻差襲警 (13:40)

被告張錦運（66歲）否認各一項阻撓在正當執行職務的警務人員及襲警罪名，但承認在呼氣中的酒精濃度超標逾兩倍下駕駛汽車罪名。

有關酒精超標罪行的案情指出，去年7月7日晚上約10時，大批示威者於旺角彌敦道一帶聚集，警方設防線驅散。約11時半，一輛的士從人群中慢駛，在警方防線前打橫停泊，被告從的士落車並打開車頭蓋。

警員嗅到被告有酒味，要求他接受酒精呼氣測試，測出100毫升呼氣中有50微克酒精，超出法例標準。被告於警誡下承認，事發前曾到油麻地永星里喝過一打啤酒，因酒精影響未能控制自己；其後亦指因太醉，未能記得於旺角的案發細節。

有關阻差辦公及襲警控罪的審訊，排期至3月30日開審，控方透露，將傳召4名警員證人，及呈上兩段車輛錄影片段；辯方將循酒精影響而犯案作辯護；醉酒駕駛罪名將待審訊後判刑。

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