10．12九龍塘站遭擲汽油彈警拘5男　一人寓所檢氣槍軍刀 (13:30)

警方表示，去年10月12日下午2時20分，九龍塘站G1出口發生火警，港鐵職員即時撲熄火種及報警。消防接報到場調查，相信起火原因有可疑，交由警方西九龍總區重案組第4隊跟進。警方於現場地面發現布碎、玻璃樽及玻璃碎，另有兩部閘機被破壞。警方翻查閉路電視片段，相信火警由兩名蒙面男子投擲汽油彈引致，兩男子事後登上兩部私家車逃去。

警方經調查後，掌握車牌資料及鎖定兩男身分，昨日（7日）展開拘捕行動。5名年齡介乎26至40歲的本地男子涉嫌串謀縱火被捕。警方搜查港九新界多個目標地點，於其中一名26歲、報稱運輸工人的被捕男子寓所內，撿獲5枚汽油彈、8樽汽油、3樽天拿水、2柄氣槍、1支胡椒噴霧、3柄鐵槌、5支鐵筆、2把軍刀、7個防毒面具，以及鐵粉、糖及硫黃，該名男子同時涉嫌藏有攻擊性武器、管有仿製槍械及管有工具作非法用途。

警方表示，被捕人包括當日參與投擲汽油彈的兩名男子、接載兩男子的司機，至於另一被捕男子的角色，警方表示不便透露。5名被捕人分別為工程公司職員、科技公司職員及送貨工人，當中兩男子為兄弟，所有被捕人均沒有黑社會背景，相信因工作關係認識。

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