日本護照191國通行成「全球最強護照」　特區護照跌兩位排20 (18:30)

該指數由Henley & Partners與國際航空運輸協會（IATA）合作編製，涵蓋199本護照及227個旅遊目的地。最新一期排行榜，亞洲國家包攬頭3名，日本獲191個國家免簽證待遇成為「全球最強護照」；新加坡有190個國家給予免簽證，排名第2；韓國及德國則獲189國免簽證，並列第3。緊隨其後為歐洲國家，意大利及芬蘭獲188國免簽證，並列第4；西班牙、盧森堡及丹麥並列第5。

曾於2015年並列榜首的美國和英國，今年名次下滑至第8位；阿拉伯聯合大公國則在過去10年上升47位，今年排18。報告指出，旅行自由度的分歧愈來愈大，現時的差距更是指數自2006年成立以來最大，與全球最強的日本護照相比，排名最低為阿富汗護照，僅獲26個國家豁免簽證。

（CNN／Henley & Partners）

其他報道：廣東搗破製售針孔鏡頭集團 拘238人檢100萬成品配件

其他報道：【中東危機】伊朗導彈襲伊拉克美軍基地 特朗普：正評估美軍傷亡損失 一切還好

其他報道：【中東危機】美軍3500傘兵赴中東 第82空降師士兵：我們要打仗了

​​