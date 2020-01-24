司機性侵11歲親女至成年囚17年半　官斥未聞如此罪惡昭彰：動物仍會保護子女 (12:20)

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現年59歲的被告原被控18項強姦、1項意圖妨礙司法公正，以及8項屬交替控罪的亂倫罪。控罪指出，被告於2006至2018年在屯門某單位強姦女事主X；另於去年11月3至6日期間，撰寫兩封信予X，藉此煽惑和誘使X不要在針對他的法律程序中作證。被告早前承認8項亂倫和1項妨礙司法公正罪，其餘控罪則存檔法庭。

法官杜麗冰形容，被告濫用父親的地位向女兒施暴，行為完全令人感到憎惡，形容自己閱讀事主的創傷報告時感心力交瘁。杜官指出，該創傷報告顯示，事主自7歲由內地來港時，被告便向她施予令人窒息的控制，包括控制她與其他人通電話，以及監察她與外婆、朋友的通話，更恐嚇事主，如她與男孩子外出，對方便會遭其黑社會的朋友傷害，導致事主不敢認識朋友，變得孤獨，其後更遭被告性侵。

除此之外，被告會有系統地離間事主與母親之間的關係，包括要求事主與自己同睡，妻子卻睡在客廳的梳化上，更在妻子教訓女兒時，故意站在女兒一方，以及為女兒買禮物，導致妻子變得妒忌，數次嘗試自殺。由於事主擔心向母親揭露遭侵犯的事件後，母親將再次自殺，故一直沒有告知任何人。

報告指出，事主承受創傷後遺症和長期失眠，更自中學開始發惡夢，認為被告劫去她的純真和童年，自己變得無價值和卑賤，有需要接受長期心理輔導。杜官特別向事主表示，她毋須感到羞恥和無價值，讚揚她勇敢地打敗惡魔般的父親，成為其他受性剝削女生的榜樣，「如果我有幸與事主見面，我將會以最高的尊敬與她握手。」

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