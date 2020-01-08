春秧街唐樓火警10人傷　兩女子危殆 (22:25)

【22:23】記者晚上重返火警現場觀察，大廈梯間滿佈水迹。涉事單位於6樓，該層樓梯口放有燒焦的鞋及雜物。據記者所見，6樓全層共有4個單位，其中起火單位為一開二的劏房，兩房門口之間相隔約兩個身位。單位木門燒穿一個大洞，屋內牆壁熏黑，地面滿是燒焦的雜物碎屑，有窗框被燒至甩脫，跌在屋內。

醫管局表示，目前有兩名女子危殆。

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【15:35】醫管局表示，10名傷者年齡介乎3至68歲。截至2時14分，1名女子情況危殆，留醫律敦治醫院；另有2女1男情況嚴重、4女2男情況穩定。

【13:45】現場消息指出，火警由煲煮食物引起。涉事單位住有一對印尼裔夫婦，妻子於春秧街、糖水道交界開設一間印尼食品店，事發時她正在看店，接獲街坊通知始知單位起火，即趕回了解。她表示，丈夫現時需要留院，情況穩定「無咩事」。

【12:50】現時傷者人數增至10人，其中一男一女昏迷，由救護車分送至律敦治醫院及東區醫院搶救。

【12:06】消防在唐樓救出3人，其中一名男子陷入昏迷，由救護車送往東區醫院搶救。