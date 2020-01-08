16人涉8．31衝突被控暴動罪　歷史系學生申請離港被拒 (11:50)

法庭今日處理兩宗案件，首案7名被告為陳佐豪、金君卿、劉宇軒、郭美均、許智銳、陳子揚及鄒咏霖，他們被指在銅鑼灣紀利佐治街1號一帶參與暴動。次案則控告8人，包括余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴及梁雁彬，他們被指涉在灣仔軒尼詩道22號與盧押道一帶參與暴動。

其中首案第五被告、即歷史系學生許智銳申請短期離港，他獲學系主任及一名教授撰信協助申請，並透露他曾兩次成為獲選院長嘉許名單（Dean’s List），今次離港對他學業非常重要。惟裁判官最終拒絕申請，被告仍不得離港。

另外，上月9日在旺角被搜出摺疊刀、卡片刀等武器的18歲理大生陳靖鋒，他今日再次應訊，表明不認罪，案件排期至1月31日開審，其間繼續還押。控罪指出，被告今年12月9日在旺角彌敦道好望角大廈外攜有摺疊刀、卡片刀及筆型玻璃爆破器。

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