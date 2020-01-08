50蒙面人梨木樹拆連儂牆　街坊稱遭追打 (11:28)

最先到現場的街坊黃先生表示，凌晨零時許從網上看到有人拆連儂牆的消息，於是落樓查看，其間發現約50名陌生男女分批乘七人車抵達梨木樹邨巴士總站清牆，他與其他街坊上前喝止時，該批蒙面人取出強力電筒照向街坊，雙方一度推撞，及後他與多名街坊遭蒙面人以鏟刀和棍追打。

遇襲的街坊陳先生表示，自己當時與家人途經連儂牆，發現該批蒙面人正在拆牆，「望多兩眼」即遭約40人指罵及用強力電筒照射，他以手機試圖拍攝事件過程，隨即遭對方推撞追打，逃走期間背部多次被對方的鏟刀插傷，手部亦被對方以噴漆噴黑。至警方到場分開兩方後，陳先生向在場警員展示遇襲片段，但警員稱「睇唔到有咩問題」，及後又稱已向該批蒙面人搜身，搜不到任何攻擊性武器，惟現場街坊均強調目擊有人持鎅刀及伸縮警棍，但警員取出胡椒噴霧作勢指嚇。

另一街坊羅先生表示，事發時親眼目擊該批蒙面人手持伸縮警棍及刀多番指嚇途經街坊，惟警方到場後，蒙面人於警員面前以刀棍指嚇街坊亦無執法，反而包圍遇襲街坊，及後更協助蒙面人截的士離開。

當區區議員賴文輝指出，當接獲街坊求助後，立即趕赴現場，當時一名操普通話口音的女子帶領一批操口音且「生面口」男女到場，其身旁亦有一名男子不斷揮舞伸縮棍，但警方到場後不但未有阻止其刑毁及恐嚇行為，更保護他們完成清牆。

警方稱，凌晨零時36分曾接獲多人報案，指荃灣和宜合道發生打鬥，當中有人持刀，到場後發現有約100人聚集，曾有人起爭執但沒有人受傷，案件原列作「打鬥」，及後改列作「糾紛」。