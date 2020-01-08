龍門冰室老闆稱特首令「全民覺醒」光顧黃店　施永青憂「弱種留存」 (11:06)

張俊傑提到早前麥當勞供應商上海福喜食品爆出過期肉風波，指出不少市民因麥樂雞買一送一優惠，忘記食物安全問題，認為當時香港人善忘。但他說，今次反修例運動，特首的處事成功令「全民覺醒」，香港人變得不再善忘，「記住邊個人做過啲咩、講過啲咩，然後去支持佢」，他相信「黃色經濟圈」可因此貫徹下去。

施永青表示，市場原本讓消費者以真金白銀投票，令商戶可汰弱留強，惟市民選擇與自己政治理念相近的店舖，便會「弱種留存」，讓做得不好的商戶能夠留下來。他認為，祟尚政治會引來鬥爭，令人互相排斥，憂慮社會面臨兩極分化的局面。張俊傑回應，不認同光顧「黃店」一定有負面影響，相信可換來食客善意提醒，改良服務及食物，因為大家都想「黃店」幫助年輕示威者。

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