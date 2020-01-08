【武漢肺炎】藥房商會：口罩一周內有足夠供應　毋須恐慌搶購 (09:25)

港九藥房總商會副理事長兼公關主任張德榮今日（8日）接受港台節目訪問時表示，口罩銷量多了五、六倍，部分藥房存貨不太足夠，但未至於缺貨，業界已聯絡供應商。他又稱，現時內地供應確實減少，但已向東南亞供應商入貨，一星期內會有更多口罩供應。他承認有部分藥房提高售價，對此無法控制亦難以置評，強調市民毋須太擔心、恐慌搶購。他表示，酒精搓手液及酒精紙巾近日銷量亦上升。

私家醫生一般會向病人提供口罩，香港西醫工會會長楊超發在節目內被問到醫生有否遇到買不到口罩情況，楊超發表示有同業對此擔憂，希望當局聯絡供應商確保貨源。

武漢對外公布爆發不明肺炎至昨天已第8日，本港錄得30宗懷疑個案，一人未完成檢驗前離院，目前仍未尋回。港府今日（8日）刊憲把涉及武漢不明肺炎的「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》，規定醫生要呈報個案，衛生署有權隔離和禁止患者離港等，拒檢疫者可被罰款5000元和監禁6個月。

衛生署衛生防護中心總監黃加慶接受同一節目訪問時表示，修例刊憲後，當局可按法例強制隔離不合作病人，至於會否造成醫療系統超出負苛，目前言之尚早。他說，醫管局現有1000張隔離病牀，現時使用率為六、七成，若有需要可作應變調整。

黃加慶表示，現有應對措施可按武漢群組個案情況變化作調整。被問到不明肺炎若發現人傳人的證據，會否隔離懷疑個案的接觸者，他稱有需要時應對接觸者作醫學監察，必要時當局可設立隔離營。

對於旅客及入境者填報健康申報表有助在機場和高鐵發現懷疑個案，黃加慶指出，現時除了恆常設立的體溫檢測外，在入境檢疫時另有額外的手提式測溫儀，暫未需要使用健康申報表，若要追蹤入境者，航空公司等已有乘客資料。

黃加慶回應市面「搶口罩」情況，表示市民需要預防疾病，要保持衛生，尤其是雙手潔淨及個人衛生，外遊時切勿接觸野味及到有野味供應的食肆，若有不適應戴口罩，若患有長期病，到人多地方亦應戴口罩。

西醫工會會長楊超發表示，私家醫生會全力配合政府要求，匯報武漢肺炎相關個案，建議政府在公立醫院設立個案診所，讓曾到武漢並出現相關病徵的市民集中求診，避免在私家診所求診時可能傳染其他人。他表示，私家診所面積細小，處理時有困難，可能要暫時關閉診所，讓病人留在診所內等待救護車送院，至於診所是否需要因此消毒，他表示要看當局安排。

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