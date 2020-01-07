【武漢肺炎】港鐵九巴加強漂白水清潔　曾訪武漢者暫緩捐血14天 (21:49)

港鐵表示，已加強在香港西九龍站、港鐵營運的高鐵車廂，以及港鐵網絡內各個車站和車廂的清潔消毒工作；來自武漢的高鐵列車停靠後，西九龍站工作人員會再以1:49漂白水，加強清潔扶手電梯及升降機等乘客途經時經常接觸的位置，並在月台放置消毒潔手液及口罩，讓有需要的乘客使用。口岸衛生處亦在各連接出入境口岸的車站，設置體溫檢查設施，監察入境旅客的體溫。

九巴稱，九巴及龍運以漂白水及消毒藥水清潔車廂，又會在車廂中增設廣播，提醒乘客注意個人衛生；在機場、港珠澳大橋香港口岸、落馬洲站巴士總站、多個轉車站及巴士總站的排隊位置，設有酒精消毒搓手液機供乘客和前線員工使用。

康文署表示，會加強清潔轄下場地，並向場地如公園和遊樂場等的員工發放有關預防傳播新型傳染病資訊。

紅十字會輸血服務中心宣布，因應武漢出現肺炎病例群組，近期曾到訪武漢的捐血者需在離開武漢後，暫緩捐血14天以作預防；捐血後若出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，亦應盡快求醫並通知中心當值醫護人員（辦公時間內可致電2710 1201／2710 1243／2710 1298，非辦公時間可致電2710 1210／2710 1234）。

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