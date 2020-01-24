60歲房署前產業測量師騙490萬房屋津貼罪成　還押候判 (21:04)

被告為房屋署前產業測量師黃淑珍（60歲），以及其丈夫、永安電腦系統有限公司前部門經理陸棟才（58歲）。

案情透露，黃淑珍於1993年6月調任房屋署為產業測量師，翌年與陸棟才結婚，陸棟才當時於永安電腦工作，其後晉升為部門經理。黃淑珍於1995年開始符合資格向政府申領自行租屋津貼，惟須符合不得享用雙重房屋福利的規定。

黃淑珍於2000年3月至2017年7月期間，提交9份申請書及9份「有關公務員/其配偶已享用的房屋福利及與房屋有關連福利的聲明書」（聲明書），以先後9次申請自行租屋津貼。她與陸棟才均聲明，陸棟才不曾及/或沒有正在領取永安電腦提供的任何房屋津貼，以及他們明白有關防止享用雙重房屋福利的規定。

庫務署長於2000年要求黃淑珍提供相關證明文件，黃回覆稱永安電腦不合作及拒絕發出所需證明文件。她後來提交陸棟才的稅單，並強調陸棟才不曾從永安電腦領取房屋福利。黃淑珍的自行租屋津貼申請其後獲批核，庫務署於2000年3月至2017年7月期間向她發放津貼總值近490萬元。事實上，陸棟才自1989年起從永安電腦領取房屋福利。

其他報道：3警涉醫院虐打6旬漢 保留提交不在場證據權利 案件轉介區域法院

其他報道：連日挨餓劫珠寶店「博坐監」 露宿漢判囚3年2個月