連日挨餓劫珠寶店「博坐監」　露宿漢判囚3年2個月 (20:15)

被告麥榮東（45歲）被控一項企圖搶劫罪。控方表示，他曾干犯19項控罪，其中9項與不誠實罪行有關。

辯方求情稱，被告有中一學歷，失業多年，數年前離家出走，與家人失去聯絡，自此在快餐店進食別人剩下的食物。被告犯案前已多天沒有進食，因飢餓而打劫，但他案發時沒有用破爛的玻璃樽指向他人，亦沒有以言語恐嚇，請求法庭輕判。

法官判刑時表示，被告手持的破爛玻璃樽使職員受驚，屬危險物品。法官說，被告與家人失去聯絡，自己要負上責任，但他因飢餓犯案，缺乏生活基本需求，情況悲哀，令人同情，認為被告「為坐牢犯罪」之說並非不可能，考慮本案有特殊情況及被告認罪，終判囚3年2個月。

案情指出，被告在2019年4月27日下午7時許，衝入「太子珠寶鐘錶公司」，以玻璃樽敲打飾物櫃，再擊碎玻璃樽大聲稱「我要錢，而家打劫」。被告坐在店舖入口的椅子，要求職員交出現金，又將另一水杯擲在地上，並言「唔好玩嘢」、「我淨係要錢，唔要表」，又打開店門大叫「我打緊劫」。

警員約10分鐘後到場，被告隨即手持座枱鏡及情緒激動，終被警員制服。被告警誡下表示，「走投無路，先至打劫金舖」，又稱三年來居無定所，找不到工作，在快餐店吃他人剩下的食物，在公廁洗澡，故想坐監，亦因此在警方到場時沒有放下鐵鏡，以確保會被警方拘捕。

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