4青年涉上水藏武器擾亂秩序　被告包括去年圖跳橋科大生 (19:45)

4名被告分為兩案提堂，其中3人是學生。首案被告吳念聰（20歲）報稱為學生，被控一項管有攻擊性武器罪。控罪指出，被告1月5日於港鐵粉嶺站出口外的行人天橋管有鎅刀。據悉，他當時乘搭往上水的巴士，巴士停在粉嶺，他被截停搜身。

控方不反對被告擔保，署理主任裁判官蘇文隆批准他以5000元保釋，其間不准離港及須守宵禁令。案件押後至3月3日，待控方索取法律意見。

次案起訴3人，依次為中五生陳航生（20歲）、廚師江浩倫（19歲）、科大數學系四年級生吳睿康（21歲）。陳航生被控一項管有適合作非法用途的工具罪，控罪指出，他於1月5日在上水中心地下近交通銀行，管有一罐紅色噴漆。據悉有人在銀行噴字，被告下午4時衝入上水中心，遂被制服，搜出手套、眼罩、防毒面具等。

控方稱，陳航生去年9月29日「全球反極權大遊行」中，被控暴動罪，在保釋期間再犯案，因此反對擔保。辯方透露，他兩年前從內地來港與家人團聚，現就讀夜校。蘇官認為被告重犯機會大，遂下令他還押候審。

江浩倫則被控「公眾地方作出擾亂秩序的行為」罪，控罪指出，他同日於港鐵上水站外近行人過路處，煽惑他人衝擊警察防線；吳睿康被控管有攻擊性武器罪，控罪指他同日於上水中心外管有生果刀、木棍及扳手。

控方不反對江浩倫及吳睿康擔保，蘇官遂准兩人保釋，其間須宵禁、每周到警署報到兩次、不准離港及禁足上水石湖墟一帶，包括4個廣場及14條街道。案件押後至2月18日，以待控方調查。

其他報道：張震遠詐騙證監會案開審 張涉5招隱瞞商交所陷財困

其他報道：3警涉醫院虐打6旬漢 保留提交不在場證據權利 案件轉介區域法院

其他報道︰傅明憲入稟追討前夫620萬元供樓費