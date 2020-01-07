旅發局新春嘉年華西九舉行　或設安檢不阻表訴求 (19:14)

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，期望4日活動吸引15萬人次入場；若屆時有人高叫口號或唱歌等表達訴求，只要不影響他人，不會阻止。被問到如有社會活動，會否擔心警方突然取消嘉年會，洪忠興表示擔心，目前未有後備方案，會視乎情況再安排，如考慮是否需要取消某個環節，或提早結束當天活動。

洪忠興補充，嘉年華入口不排除有安檢，同一時間入場人次超過1.5萬人會暫停入場。

設大型打卡裝置

今年是歷來最多表演隊伍的一年，有26支為國際表演隊伍，當中22支是首度來港。另外，場地以香港天際線為背景，設置多個打卡裝置，如巨型卡通老鼠布景，以及長12米的繪本《好餓的毛毛蟲》巨型充氣裝置。

市集有米芝蓮小食攤位

今年亦首辦新春市集，有12個美食攤位，如曾奪米芝蓮街頭小食的韓式串魚糕「Kelly's Cape Bop」小食店等。他續指出，整個活動斥資4200萬元，比去年的花車巡遊開支多了800萬元，主因是活動時間延長。

嘉年華下午2時開始 初二提早關閉

新春嘉年華一連4日於西九文化區藝術公園舉行，初一、三及四開放時間為下午2時至晚上8時，初二開放時間由下午2時至5時，洪忠興解釋，這是預計初二舉行煙花匯演，預早交還場地予市民觀賞煙花。

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