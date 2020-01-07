網台主持鄭永健選舉舞弊案上訴　稱「舞弊地」立法原意非管束選舉 (19:34)

上訴人鄭永健現已服刑完畢，他沒有律師代表，今日親自應訊。本次聆訊的爭議是，原審法官裁定控方須證明被告有「雙重意圖」，包括「有意圖」妨礙選舉在公平、公開和誠實的情況下進行，才達致「舞弊地」意思。

惟上訴庭認為，只要被告作出條例禁止的舞弊行為，必然有意圖妨礙選舉公平進行，控方毋須證明被告有「雙重意圖」。

上訴人鄭永健強調自己行為沒有抵觸「舞弊地」一詞意思，又指法庭應考慮現實情況，反指案中沒有人收取他款項，自己行為不但沒有危害社會，更可貢獻社會。

被告認為列席的5名終院法官「討論方向錯咗」，他稱「舞弊地」一詞的立法原意並不是管束選舉，而是管束已獲選的議員，甚至稱「咁樣就判我有罪，等如放生真正罪犯」。

資深大律師陳政龍以法庭之友的身分出席聆訊，他提出意見指「舞弊地」一詞的演繹並不限於被告有沒有犯罪意圖，只要作出舞弊行為，被告本身亦算犯罪，更指涉及金錢的賄選行為，必屬違法。

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