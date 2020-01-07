張震遠詐騙證監會案開審　張涉5招隱瞞商交所陷財困 (17:31)

被告張震遠（60歲）被控串謀詐騙及欺詐共兩罪。同案被告蔡達英（49歲）早前承認一項串謀詐騙罪，將會成為本案污點證人出庭作供。辯方開庭時申請讓張震遠坐在代表律師後方，以便取指示，但不獲法官接納，張震遠終坐在犯人欄內聽審。

控方在開案陳辭指出，張震遠自2008年成為商交所主席及執行董事，且負責授權及簽署商交所戶口內的現金交易，並透過商交所成為新效控股主要股東。

商交所於2011年4月26日獲證監會批出「自動化交易服務（ATS）」認可後，翌月財政狀況隨即出現困難，證監會遂要求商交所每周交代財政狀况。2012年3月起，商交所財務狀況趨惡化，有暫緩ATS認可的危機 ，證監會曾去信知會張震遠，並在2013年5月撤回ATS認可。

張震遠在商交所財務欠佳期間，以5個手法串謀詐騙證監會，以保住ATS認可。第一是「空頭支票」，商交所於2012年5月至2013年1月期間，在遞交財務報告前，曾7次將空頭支票存入商交所戶口，金額介乎700萬至3500萬元，暫時誇大戶口帳目，但該些支票事後便會「彈票」。

第二為「粉飾櫥窗」，商交所在2012年8月至2013年4月，7次在提交財務報告的限期前，存入大量資金至商交所戶口，致帳面結餘頓時劇增，但在檢查過後則快速轉走資金。

第三及第四分別為「失實資料」、「誤導資料」。商交所於2013年4至5月訛稱戶口有3000萬美元注資，並提交虛假證明文件，終遭證監會高層生疑，終揭發本案。

第五為取巧匯報財務，商交所在同日未有轉走款項前，截取帳戶結餘以向證監會遞交財務報告，防止被揭發財務狀況欠佳。

至於欺詐罪，商交所為取得資金暫時增加帳目，張震遠於2013年4月向佳富達財務有限公司的經理吳海璇，訛稱新效控股有限公司的整體持股並未質押予任何人作抵押品，並意圖詐騙而誘使佳富達財務有限公司交出共3000萬元借款。

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