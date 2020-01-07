元朗區議會通過成立小組　調查7．21事件 (15:50)

黃偉賢當選主席後發言，稱期望政府與區議會合作而非對抗，若政府採取對抗策略，民主派會用有限能力進行不合作運動。麥業成表示，今屆有多名年輕人加入區議會，他只會擔任兩年副主席，之後會推舉素人王百羽參選副主席。

會上通過成立「721元朗西鐵站白衣暴徒無差別襲擊市民事件」工作小組，黃偉賢稱曾向警方提出30條問題，並邀請警方出席會議，惟警方僅以兩段書面回覆，當中提及事件進入司法程序，不宜在現階段作進一步評論。張秀賢認為警方只以132字回答，令工作小組的成立更有必要。

有區議員動議要求政府成立獨立調查委員會，調查警暴、濫捕、濫告；表決時只有民主派議員在席，獲全數33名議員通過。

鄉事派黎永添稱，尊重不同看法，但認為有些媒體片段被忽略，又提及「林卓廷帶隊」。民主黨鄺俊宇提醒區議會無權力保障發言刑責，要求黎永添收回「林卓廷帶隊」一論。黎永添後來改為「我見到林卓廷在現場，示威者也在現場，有出現混亂」，收回「帶隊論」。

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