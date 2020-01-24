【武漢肺炎】許樹昌：戴外科口罩足以阻隔飛沫防疫　長戴N95易不適頭痛 (14:50)

市民搭車外出 外科口罩已足夠

許樹昌表示，肺炎一般經咳嗽及噴嚏等飛沫傳播，現階段外出，不論乘搭交通工具、留在辦公室或學校，甚至進出醫院、診所等地方，佩戴外科口罩已足夠阻隔飛沫，具防疫能力。在家中則應保持家居清潔，一般毋須戴口罩，如家中有人生病，病人應佩戴外科口罩，以免傳染給其他人。

部分醫護需用N95 長戴易頭痛

許樹昌稱，N95口罩較適合醫護人員，部分醫護人員需要接觸肺癆病人，必須佩戴N95口罩阻隔細小飛沫粒子傳播。他提醒，一般人毋須戴N95，因為長時間佩戴N95口罩的人容易倒吸自己呼出的二氧化碳，令血液中的二氧化碳上升，可致腦血管舒張，出現頭痛；口罩上的金屬片亦會因長期勒緊鼻樑或引致損傷。一般人佩戴N95口罩，當感覺不適時，會用手調整口罩，亦有可能增加傳染機會。相關報道：長戴N95為何會頭痛？

可清洗口罩 不建議重用

有部分市民會使用可清洗的耳掛式口罩及具時尚感的布口罩，用完回家清洗重用。許樹昌表示，從防疫能力的角度來說，不建議口罩重用。他解釋，佩戴口罩外出，口罩表面已變得「污穢」，如果回家與其他衣物一起清洗，反而會污染衣物，而且重複清洗口罩有機會削弱口罩的材質及功用。因此，即使是可清洗口罩，用完也建議棄置。

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