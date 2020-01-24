傅明憲入稟追討前夫620萬元供樓費 (14:36)

原告傅明憲，被告依次為葉劍波和永東(香港)有限公司。據入稟狀指出，傅明憲與葉劍波於1999年11月結婚，2008年12月離婚。永東於2001年成立，葉劍波在2002年至2011年擔任永東董事，傅明憲則於2006年擔任永東董事。

涉案物業位於赤柱富豪海灣一獨立屋連2個車位，透過永東名義於2003年9月購入，並獲兩間銀行承按。2006年身為海域集團主席的葉劍波捲入海域詐騙案，陷入財困的葉向傅明憲表示，暫時未能供樓，要求傅作為永東另一個股東代為供樓，而傅的支出款項會被視為股東或董事的借貸或墊支。

傅於是每月供款14萬元，供了30個月後，葉劍波於2008年12月以出售物業為由，要傅代為清還200萬元銀行二按貸款。不過2007年底警方取得法庭頒發的限制令和押記令，出售涉案物業的得益被限制轉移，葉於2010年被判罪成囚7年。

永東於2019年12月才能簽訂臨時買賣合約，以定價6300萬元轉售，但傅卻未收到她早前支付合共620萬元供樓費用，認為葉劍波及永東違反協議，故入稟向葉劍波和永東追討資金，以及售樓的相關利益。

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