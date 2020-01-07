【武漢肺炎】政府周三刊憲　武漢不明肺炎納法定須呈報傳染病 (14:17)

政府發言人表示，醫生如發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪武漢市（不論曾否到過街市或海鮮市場），都應通報衛生防護中心作一步調查。凡符合呈報準則的個案都會列為「懷疑個案」；凡符合呈報準則的個案、經肺部X光診斷確診患有肺炎，以及病人曾到訪「華南海鮮城（華南海鮮批發市場）」或曾於病發前14天內接觸與上述市場有流行病學關連的不明原因肺炎病人，都會列為「疑似個案」。

政府指出，內地衛生當局仍在調查武漢不明肺炎的病原體，傳染性病原體被確定為引致「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，法例上的「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」名稱將作修訂，相關病原體將加入法例當中。

食物及衛生局長陳肇始、衛生署及醫院管理局代表今日（7日）下午5時30分就預防新型傳染病的應變及防控措施舉行記者會。

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