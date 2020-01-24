【武漢肺炎】林鄭：港未發現武漢相關個案　爭取本周修例新型傳染病納呈報範圍 (10:55)

林鄭月娥表示，機場已增設專為武漢抵港旅客測量體溫的措施；高鐵西九龍站也加強監測工作，從昨晚兩班來自武漢的高鐵開始，以紅外線手提式測溫器為每名從武漢抵港的旅客量度體溫。

她亦稱，政府爭取於本周內刊憲，以「先訂立後審議」的形式，修訂《預防及控制疾病條例》下的附表，建議將目前原因未明、但對呼吸系統有影響的新型傳染病，列為須呈報的傳染病，讓當局有更大權力隔離和檢疫懷疑染病的病人。

她表示，港府會盡量及早發放有關肺炎的最新消息及衛生信息，呼籲市民要小心分辨有關肺炎的假消息，不要誤信謠言或轉載假消息。

立法會議員郭家麒今出席港台節目，他建議衛生署安排護士或醫生到機場，以體溫量度器為旅客即場檢測體溫，並要求特定航班的旅客填寫健康申報表，且安排人手向他們講解，一旦出現武漢肺炎個案，衛生部門便能有足夠資料可聯絡他們。他批評政府有很多資源及條件落實措拖，但卻不作為。

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