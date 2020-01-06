【武漢肺炎】政府：全速修例　嚴重新型呼吸系統傳染病納法定呈報 (23:30)

陳肇始主持會議時表示，現時香港並無發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，但武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種「對公共衛生有重要性的新型傳染病」。評估相關風險後，政府已於1月4日正式啓動嚴重應變級別，即三級中的第二級，並落實這個級別的應對措施。因應武漢肺炎病例群組個案數字上升及最新情況，各相關部門均需保持高度警覺，進一步加強預防措施。在嚴重應變級別下，「對公共衛生有重要性的新型傳染病」對市民健康的即時影響屬於中等。

她說，政府會密切留意世界衛生組織的風險評估和建議，並會繼續與國家衛生健康委員會保持密切聯繫，監察武漢肺炎病例群組個案的最新情況，因應情況更新監測準則和化驗策略。

出席督導委員會會議的官員來自運房局、保安局、環境局、政制及內地事務局、教育局、商經局、發展局、衛生署、社署、漁護署、食環署、康文署、政府新聞處、民政署、旅遊事務署、水務署、運輸署、路政署、土木工程拓展署、建築署、渠務署、機電工程署、地政總署、香港天文台、政府產業署，以及醫管局。各部門已按照準備及應變計劃加強防控措施。

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